В Минюсте раскрыли секрет: почему Пугачёва и Ургант не стали иноагентами

Многим россиянам, которые настроены против Аллы Пугачёвой и Ивана Урганта, хотелось бы, чтобы они пополнили ряды в списке иноагентов, однако, ко всеобщему удивлению, этого не происходит. Заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко раскрыл причину, почему этот статус до сих пор не присвоен двум знаменитостям.
Свириденко заявил, что иноагентами признают только тех, кто реально соответствует этому определению, а личные убеждения человека — это недостаточный повод включения его в этот список.
"Мы без фактуры не работаем. Если человек живёт в рамках правового поля, мы это видим. На сегодняшний день оснований для признания их иноагентами нет", — приводит слова Олега ТАСС.
А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995).
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