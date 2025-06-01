В Минюсте раскрыли секрет: почему Пугачёва и Ургант не стали иноагентами

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Многим россиянам, которые настроены против Аллы Пугачёвой и Ивана Урганта, хотелось бы, чтобы они пополнили ряды в списке иноагентов, однако, ко всеобщему удивлению, этого не происходит. Заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко раскрыл причину, почему этот статус до сих пор не присвоен двум знаменитостям.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алла Пугачёва

Свириденко заявил, что иноагентами признают только тех, кто реально соответствует этому определению, а личные убеждения человека — это недостаточный повод включения его в этот список.

"Мы без фактуры не работаем. Если человек живёт в рамках правового поля, мы это видим. На сегодняшний день оснований для признания их иноагентами нет", — приводит слова Олега ТАСС.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995).



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