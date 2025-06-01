Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет в корочке: запеканка из кабачков, которую будут просить снова и снова
Юбка, которая умеет больше, чем швейцарский нож: спасёт от жары и модной паники
Когда дом пахнет как сказка: метод из детства, который работает лучше спреев
Секретный ингредиент для сада найден в утреннем капучино
Певица Mona отказывается от сообщений: по какой причине артистка выбирает видеозвонки?
4 недели — и одежда становится велика: 5 упражнений, которые удивляют результатом
Скромный зелёный помощник — брокколи: шаг к здоровому сердцу, который может спасти вам жизнь
Собаки научились улыбаться: коммуникативные сигналы, которые вы точно упускали
Мойка двигателя может привести к поломке — и вы даже не поймёте, где ошиблись

Поздно начал, но рано не закончит: Григорий Лепс с оптимизмом поделился творческими планами

0:51
Шоу-бизнес

16 июля Григорию Лепсу исполнится 63 года — возраст, который многим может показаться подходящим для подведения итогов, однако у певца совершенно другие планы. Он намерен ещё долго оставаться на сцене.

Григорий Лепс
Фото: commons.wikimedia.org by Ирина Огаркова, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Григорий Лепс

Исполнитель вспомнил свой необычный путь: он обрёл известность в таком возрасте, когда многие другие артисты отмечают 20-летие на эстраде. Это доказывает, что никакие ограничения ни в чём не могут помешать Лепсу.

"Я начинал работать на больших площадках, когда мне было 39—40 лет. Обычно артисты в этом возрасте уже на закате своей музыкальной карьеры или на её пике… Да, я поздно начал. Но очень надеюсь, что не скоро закончу", — написал исполнитель в своих соцсетях.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации (2022).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Шоу-бизнес
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым Аудио 
Кошка или собака: кто забудет вас первым при разлуке
Домашние животные
Кошка или собака: кто забудет вас первым при разлуке Аудио 
Заморозил впрок — а потом всё на выброс: чего нельзя делать с едой в морозилке
Недвижимость
Заморозил впрок — а потом всё на выброс: чего нельзя делать с едой в морозилке
Популярное
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения

На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?

На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Накануне переговоров в Стамбуле Россия пропустила удар международных террористов Любовь Степушова Две недели до мира: Трамп бережёт отношения с Путиным, а на Зеленского ему плевать Дмитрий Плотников
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Последние материалы
Накануне переговоров в Стамбуле Россия пропустила удар международных террористов
Сделано в СССР: 5 моделей авто и мото, которые хотели даже за рубежом
Необычные инвестиции в мире: какие товары вошли в топ самых дорогих в мае
Сняла каблуки, а легче не стало? Одна простая техника для расслабления голеностопа
Тля бежит в панике: аптечный продукт превращает сад в зону, свободную от вредителей
Лимон в машинке — и бельё пахнет, как весенний сад, а не тухлый подвал
Публичная страсть или пиар? Дженнер использует смелые цитаты для снятия слухов о романе с Шаламе
Лучший друг диабетиков: 5 причин, почему белая шелковица должна быть в вашем рационе
Что будет, если делать йогу всего 15 минут в день: неожиданный эффект
Поздно начал, но рано не закончит: Григорий Лепс с оптимизмом поделился творческими планами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.