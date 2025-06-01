Поздно начал, но рано не закончит: Григорий Лепс с оптимизмом поделился творческими планами

16 июля Григорию Лепсу исполнится 63 года — возраст, который многим может показаться подходящим для подведения итогов, однако у певца совершенно другие планы. Он намерен ещё долго оставаться на сцене.
Исполнитель вспомнил свой необычный путь: он обрёл известность в таком возрасте, когда многие другие артисты отмечают 20-летие на эстраде. Это доказывает, что никакие ограничения ни в чём не могут помешать Лепсу.
"Я начинал работать на больших площадках, когда мне было 39—40 лет. Обычно артисты в этом возрасте уже на закате своей музыкальной карьеры или на её пике… Да, я поздно начал. Но очень надеюсь, что не скоро закончу", — написал исполнитель в своих соцсетях.
Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации (2022).
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