Секретный список Валерии: певица раскрыла имена современных исполнителей, которые ей нравятся

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Валерия живо интересуется современной музыкой и новыми исполнителями, однако в силу опыта она обладает собственным давно сформировавшимся вкусом, поэтому не станет восхищаться абсолютно всеми звёздами шоу-бизнеса.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Валерия

В беседе с YouTube-шоу "Историс — Откройте, Давид!" Валерия выделила артистов, которые, по её мнению, заслуживают внимания.

"Мне очень симпатична Севиль. В ней есть какой-то класс, в ней есть артистизм, в ней есть благородство", — отметила Валерия.

Также она восхитилась другой певицей — Мари Краймбрери, которая очень отличается от Севиль.

"Она работает в совсем другом стиле, но, по моему мнению, очень талантлива", — пояснила Валерия.

Кроме того, она назвала Тосю Чайкину, Mary Gu, Akmal', Amirchik и Niletto, а свою дочь Шену Шульгину не упомянула, поскольку опиралась не на личные отношения и родственные связи, а на объективную оценку музыкального творчества.

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса и телеведущая, народная артистка России (2013).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.