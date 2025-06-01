Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бабушка бы оценила: начинка, которая делает выпечку легендой
С виду защита, по факту ловушка: что реально делает решётка под капотом
Шотландка потеряла отпуск в Европе из-за беспокойства: как разговор со стюардессой стал роковым
Какие сериалы вошли в список самых просматриваемых в США: неожиданные результаты
Кабачки копят яд — не из-за почвы, а из-за этих трёх ошибок
Забудьте про помол и градусы — вот как готовят идеальный кофе
Он шипит, танцует и исчезает: джунгли скрывают существо, которого никто не видел дважды
Чёрная дыра теряет силу: как забрать энергию у самой опасной субстанции
Платите за воду меньше: как выбрать счётчик, чтобы не переплачивать

Секретный список Валерии: певица раскрыла имена современных исполнителей, которые ей нравятся

1:02
Шоу-бизнес

Певица Валерия живо интересуется современной музыкой и новыми исполнителями, однако в силу опыта она обладает собственным давно сформировавшимся вкусом, поэтому не станет восхищаться абсолютно всеми звёздами шоу-бизнеса.

Валерия
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Валерия

В беседе с YouTube-шоу "Историс — Откройте, Давид!" Валерия выделила артистов, которые, по её мнению, заслуживают внимания.

"Мне очень симпатична Севиль. В ней есть какой-то класс, в ней есть артистизм, в ней есть благородство", — отметила Валерия.

Также она восхитилась другой певицей — Мари Краймбрери, которая очень отличается от Севиль.

"Она работает в совсем другом стиле, но, по моему мнению, очень талантлива", — пояснила Валерия.

Кроме того, она назвала Тосю Чайкину, Mary Gu, Akmal', Amirchik и Niletto, а свою дочь Шену Шульгину не упомянула, поскольку опиралась не на личные отношения и родственные связи, а на объективную оценку музыкального творчества.

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса и телеведущая, народная артистка России (2013).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Муравьи сбегут за 5 минут: простое средство прогонит их раз и навсегда
Садоводство, цветоводство
Муравьи сбегут за 5 минут: простое средство прогонит их раз и навсегда Аудио 
Купил новый Toyota RAV4 — и сразу разочаровался: история нескольких владельцев
Авто
Купил новый Toyota RAV4 — и сразу разочаровался: история нескольких владельцев Аудио 
Две ложки соды и одно утро — огурцы перестают болеть и начинают наливаться
Садоводство, цветоводство
Две ложки соды и одно утро — огурцы перестают болеть и начинают наливаться
Популярное
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения

На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?

На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Очередное преступление киевского режима: подрыв моста в Брянской области с пассажирским поездом Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Последние материалы
Очередное преступление киевского режима: подрыв моста в Брянской области с пассажирским поездом
Солнцезащитные очки и термобутылка эффективно помогают водителям летом
Возвращение в моду: почему столовский стиль СССР снова актуален
Лень — двигатель прогресса: как починить кондиционер за 15 минут, не вспотев
Хотите похудеть, но не терпите диеты? Вот как добиться результата иначе
Как не попасть в "чёрный список": эти 4 ошибки делают вас худшим пассажиром в самолёте
Шаман заговорил о главном кошмаре артиста: безразличие — это точка в карьере
Он был там миллионы лет — и мы только сейчас его заметили: загадка океанского дна
Сажайте в эти даты — и готовьте вёдра: урожай не остановить
Они снова вышли на берег: рыбы с ногами, которых природа не отпускает в воду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.