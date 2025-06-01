Секретный список Валерии: певица раскрыла имена современных исполнителей, которые ей нравятся

Певица Валерия живо интересуется современной музыкой и новыми исполнителями, однако в силу опыта она обладает собственным давно сформировавшимся вкусом, поэтому не станет восхищаться абсолютно всеми звёздами шоу-бизнеса.
В беседе с YouTube-шоу "Историс — Откройте, Давид!" Валерия выделила артистов, которые, по её мнению, заслуживают внимания.
"Мне очень симпатична Севиль. В ней есть какой-то класс, в ней есть артистизм, в ней есть благородство", — отметила Валерия.
Также она восхитилась другой певицей — Мари Краймбрери, которая очень отличается от Севиль.
"Она работает в совсем другом стиле, но, по моему мнению, очень талантлива", — пояснила Валерия.
Кроме того, она назвала Тосю Чайкину, Mary Gu, Akmal', Amirchik и Niletto, а свою дочь Шену Шульгину не упомянула, поскольку опиралась не на личные отношения и родственные связи, а на объективную оценку музыкального творчества.
Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса и телеведущая, народная артистка России (2013).
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