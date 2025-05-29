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Я пообещала: певица Максим рассказала, какие откровения получила в коме

0:53
Шоу-бизнес

Марина Абросимова, известная как певица Максим, поведала, что происходило с её сознанием, когда она лежала в коме.

Певица Максим
Фото: ВК-аккаунт певицы Максим is licensed under Public domain
Певица Максим

Максим, которая длительное время была погружена в кому и находилась на волосок от смерти, впервые поделилась тем, что видела, находясь в пограничном состоянии сознания.

Она вспомнила, что ей было холодно, а люди, наряженные в пальто, взяли с неё обещания.

"Они сказали дословно: "С тобой еще хотят проститься. Как только простишься, вернёшься назад, пообещай!" Я пообещала", — цитирует слова звезды издание "СтарХит".

Исполнительница хита "Знаешь ли ты" призналась, что подумала о том, что проститься с ней хочет её бывший возлюбленный.

Ранее певица Максим рассказала, что с детства знала, что у неё будет дочь Саша.

Уточнения

МакSи́м Макси́м (настоящее имя — Мари́на Серге́евна Абро́симова; род. 10 июня 1983, Казань, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — российская певица, автор-исполнитель и музыкальный продюсер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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