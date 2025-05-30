Сенатор Алтабаева призвала запретить продажу модных игрушек Лабубу в России

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сенатор Екатерина Алтабаева объяснила, почему трендовые игрушки "Лабубу" не должны продаваться в России.

Фото: Инстаграм Ольги Картунковой is licensed under public doman Игрушка Лабубу

Игрушкам "Лабубу", которые модницы вешают на свои сумки, в России не рады.

Сенатор Екатерина Алтабаева призвала прекратить продавать уродливые брелки в нашей стране.

По её убеждению, игрушки-монстры негативно влияют на детскую психику, вызывая у подрастающего поколения чувство страха.

Ксения Собчак ранее опубликовала видео с распаковкой игрушки "Лабубу". Журналистка осталась не в восторге от пушистого брелка и заявила, что ни за что не повесит данного уродца на свою дорогую сумку. Она назвала приверженцев данного тренда инфантильными тётками.

Модная тема, однако, пришлась по вкусу Ксении Бородиной, Алёне Водонаевой и Татьяне Брухуновой.

Уточнения

Екатери́на Бори́совна Алтаба́ева (род. 27 мая 1956, Углич, Ярославская область, РСФСР, СССР) — российский политический деятель. Сенатор Российской Федерации от Законодательного собрания Севастополя.



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