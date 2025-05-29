Год без Насти: семья Заворотнюк почтила память покойной актрисы

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Родные и друзья актрисы Анастасии Заворотнюк высказались в годовщину смерти звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Фото: Инстаграм Анастасии Заворотнюк is licensed under public doman Актриса Анастасия Заворотнюк

Год назад ушла из жизни больная раком мозга Анастасия Заворотнюк. Семья актрисы, а также её друзья посетили Троекуровское кладбище, где покоится тело звезды.

Вдовец Пётр Чернышев прибыл с маленькой дочкой Милой и двумя большими букетами роз. Среди посетителей погоста можно была также увидеть дочь актрисы Анну Заворотнюк и её сына Майкла.

"Год без Насти. Без надежды на земное чудо, но с верой, что ей там хорошо и спокойно", — гласит пост в социальных сетях покойной актрисы.

В публикации отмечается, что Заворотнюк оставила после себя тёплый и яркий след. Близкие звезды попросили молитв за рабу Божию Анастасию.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Заворотню́к (3 апреля 1971, Астрахань, РСФСР, СССР — 29 мая 2024, Москва, Россия) — советская российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации (2006).



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