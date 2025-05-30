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Высматриваю блондинок: сын Дубцовой после разрыва с Худяковой ищет невесту

1:34
Шоу-бизнес

Наследник певицы Ирины Дубцовой Артём Черницын признался, что снова находится в активном поиске девушки после того, как расстался с Тоней Худяковой.

Певица Ирина Дубцова с сыном Артёмом Черницыным
Фото: Инстаграм Ирины Дубцовой is licensed under public doman
Певица Ирина Дубцова с сыном Артёмом Черницыным

Связь Артёма Черницына и Тони Худяковой выглядела совершенно безупречной. Красивые, перспективные, обаятельные молодые люди словно сошли со страниц глянцевых журналов. Совместные путешествия, романтичные фотоальбомы, щедрые презенты друг другу сделали их парой мечты. Даже разговоры о возможном официальном объявлении о предстоящих свадьбах периодически будоражили публику.

Однако неожиданно исчезли любые признаки присутствия второго партнёра в социальных сетях обеих сторон, а сами влюбленные покинули места совместного проживания. По словам осведомленного лица, знающего подробности ситуации изнутри, такая смена обстановки произошла уже некоторое время назад.

Тем временем Артём Черницын, похоже, стойко переживает разрыв с бывшей девушкой и уже активно ищет замену. Так, в своем онлайн-дневнике он разместил фотоматериал, запечатлевший его сидящим в автомобиле.

"Высматриваю блондинок", — гласит подпись под снимком.

Артём быстро среагировал, отметив, что случайным образом сегодняшний выбор пал именно на блондинок, добавив, что девушки с тёмными волосами также вызывают симпатию.

Ранее Алёна Водонаева прокомментировала расставание Черницына и Худяковой.

Уточнения

Ири́на Ви́кторовна Дубцо́ва (род. 14 февраля 1982 года, Волгоград) — российская певица, композитор и поэтесса, бывшая солистка группы «Девочки» (1999—2001). 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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