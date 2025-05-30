Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зачем кабачкам мульча? Узнайте, как добиться гигантских плодов легко
Седаны 2025 года: один экономит, другой впечатляет — вот кто кого
Зарубежный отдых бьёт рекорды: как рубль и новые направления меняют предпочтения россиян
Невероятный рецепт: как простая брокколи превращается в низкокалорийные котлеты для бургеров
Невероятно эффективные методы: как похудеть и не вернуть лишние килограммы назад
Пятки, которые выдают возраст громче морщин — вот что с ними делать
Эти 5 вещей отнимают у вас порядок в доме — срочно избавьтесь от них
Обычные ветровики теперь вне закона? Водителей предупредили об опасности на дороге
Греция активно исследует литий: какие перспективы ждут страну

Идём навстречу судьбе: Брэд Питт высказался о романе с Инес де Рамон

1:46
Шоу-бизнес

Звезда Голливуда Брэд Питт приоткрыл завесу тайны по поводу своей личной жизни. Актёр встречается с Инес де Рамон. 

Актёр Брэд Питт
Фото: ВК-аккаунт Брэда Питта is licensed under public doman
Актёр Брэд Питт

61-летний Брэд Питт поделился комментарием касательно личных отношений с новой пассией, молодой красавицей Инес де Рамон, которой всего лишь 32 года.

В 2022 году пара начала встречаться, однако общественности роман стал известен только недавно. Парочка появилась вместе на популярнейшем мероприятии Формулы-1. 

Репортёр издания GQ спросил Брэда, было ли появление на трибунах гоночного события заранее продуманным ходом, пытаясь выяснить, не является ли этот показательный дебют частью PR-акции перед премьерой фильма.

Невольно рассмеявшись от такой версии развития событий, актёр поспешил опровергнуть подозрения журналистов, подчеркивая искренность чувств между ним и избранницей.

"Это вовсе не продуманная стратегия, приятель, — заметил он. — Кто способен построить личную жизнь, исходя исключительно из холодных расчетов? Просто живём и идём навстречу судьбе, вот и всё".

Впервые слухи о связи Брэда и Инес появились осенью 2022-го. До знакомства с будущей партнёршей у актёра долгое время не складывалось личной жизни после расставания с предыдущей супругой, актрисой Анджелиной Джоли.

Стоит отметить, что на тот момент, когда состоялась судьбоносная встреча, Инес была замужем за популярным исполнителем сериала "Дневники вампира" Полом Уэсли, однако вскоре их союз распался официально. 

Уточнения

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух «Оскаров», двух BAFTA, двух «Золотых глобусов» и одной «Эмми».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Джимми Пэйдж признался, кто величайший гитарист в истории: мне до него не дотянуть
Зарубежный
Джимми Пэйдж признался, кто величайший гитарист в истории: мне до него не дотянуть Аудио 
Sportage 2026 теперь с лицом на серьёзных щах — и парой экранов для настроения
Авто
Sportage 2026 теперь с лицом на серьёзных щах — и парой экранов для настроения Аудио 
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Недвижимость
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд Аудио 
Популярное
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus

Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.

Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Пётр Дранга показал, как весело проводит время с дочерью Агаты Муцениеце
Цены на Torres и Korando обрушились сразу после старта — KGM не выдержал конкуренции
Китай запустил зонд в пояс астероидов у Марса, опережая аналогичную программу Маска Любовь Степушова Это не моя война: Трамп вышел из игры — и Украина осталась одна Дмитрий Плотников Куда переехать в 2025 году: новая миграционная карта России Олег Володин
Хотите, чтобы гладиолусы радовали до осени? Вот что вам нужно делать
Жена Джорджа Клуни блистала в самом красивом платье мира
Как с помощью кефира и марганцовки сделать гортензии неотразимыми
Как с помощью кефира и марганцовки сделать гортензии неотразимыми
Последние материалы
Греция активно исследует литий: какие перспективы ждут страну
Молчуны среди собак: 15 пород, которые не потревожат ваше спокойствие
Каждые 44 минуты: новый объект в космосе вызывает интерес учёных
Идём навстречу судьбе: Брэд Питт высказался о романе с Инес де Рамон
Красота против урожая: цветок, который делает томаты бессильными
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса
Невероятные 5 преимуществ садовой терапии, о которых вы не знали
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Это просто и так по-итальянски — как добиться идеального теста для пиццы: 7 этапов, которые стоит знать
Готовы узнать, почему ваша кошка тянется именно к вам? Секреты её привязанности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.