Идём навстречу судьбе: Брэд Питт высказался о романе с Инес де Рамон

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Звезда Голливуда Брэд Питт приоткрыл завесу тайны по поводу своей личной жизни. Актёр встречается с Инес де Рамон.

Фото: ВК-аккаунт Брэда Питта is licensed under public doman Актёр Брэд Питт

61-летний Брэд Питт поделился комментарием касательно личных отношений с новой пассией, молодой красавицей Инес де Рамон, которой всего лишь 32 года.

В 2022 году пара начала встречаться, однако общественности роман стал известен только недавно. Парочка появилась вместе на популярнейшем мероприятии Формулы-1.

Репортёр издания GQ спросил Брэда, было ли появление на трибунах гоночного события заранее продуманным ходом, пытаясь выяснить, не является ли этот показательный дебют частью PR-акции перед премьерой фильма.

Невольно рассмеявшись от такой версии развития событий, актёр поспешил опровергнуть подозрения журналистов, подчеркивая искренность чувств между ним и избранницей.

"Это вовсе не продуманная стратегия, приятель, — заметил он. — Кто способен построить личную жизнь, исходя исключительно из холодных расчетов? Просто живём и идём навстречу судьбе, вот и всё".

Впервые слухи о связи Брэда и Инес появились осенью 2022-го. До знакомства с будущей партнёршей у актёра долгое время не складывалось личной жизни после расставания с предыдущей супругой, актрисой Анджелиной Джоли.

Стоит отметить, что на тот момент, когда состоялась судьбоносная встреча, Инес была замужем за популярным исполнителем сериала "Дневники вампира" Полом Уэсли, однако вскоре их союз распался официально.

Уточнения

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух «Оскаров», двух BAFTA, двух «Золотых глобусов» и одной «Эмми».



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