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Моя любовь: Юлия Барановская показала младшего сына Арсения

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Шоу-бизнес

Телеведущая Юлия Барановская призналась в любви младшему сыну от футболиста Андрея Аршавина.

Телеведущая Юлия Барановская с сыном
Фото: Инстаграм Юлии Барановской is licensed under public doman
Телеведущая Юлия Барановская с сыном

Юлия Барановская опубликовала в социальных сетях фото в обнимку с сыном Арсением.

"Моя любовь. Выкладываю быстро, вдруг заставит удалить", — написала звезда ТВ под снимком с наследником.

У Юлии Барановской трое детей от гражданского брака с футболистом Андреем Аршавиным: 24-летний Артём, 17-летняя Яна и 12-летний Арсений.

Артём учится и служит в Большом театре. Яна занимается танцами в коллективе Аллы Духовой "Тодес" и изучает китайский язык. Арсений занимается в футбольной секции, мечтая пойти по стопам отца.

Ранее сообщалось, что Юлия Барановская готовится к полёту в космос, проходя специальные тренировки для космонавтов.

Уточнения

Ю́лия Генна́дьевна Барано́вская (род. 3 июня 1980, Ленинград) — российская радио- и телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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