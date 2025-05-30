Моя любовь: Юлия Барановская показала младшего сына Арсения

Телеведущая Юлия Барановская призналась в любви младшему сыну от футболиста Андрея Аршавина.
Юлия Барановская опубликовала в социальных сетях фото в обнимку с сыном Арсением.
"Моя любовь. Выкладываю быстро, вдруг заставит удалить", — написала звезда ТВ под снимком с наследником.
У Юлии Барановской трое детей от гражданского брака с футболистом Андреем Аршавиным: 24-летний Артём, 17-летняя Яна и 12-летний Арсений.
Артём учится и служит в Большом театре. Яна занимается танцами в коллективе Аллы Духовой "Тодес" и изучает китайский язык. Арсений занимается в футбольной секции, мечтая пойти по стопам отца.
Ранее сообщалось, что Юлия Барановская готовится к полёту в космос, проходя специальные тренировки для космонавтов.
Ю́лия Генна́дьевна Барано́вская (род. 3 июня 1980, Ленинград) — российская радио- и телеведущая.
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