Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Катастрофический сценарий: Венера или Марс могут врезаться в Землю
Вы уходите на работу — а дома начинается паника: что чувствует ваша собака
Скрипят тормоза? Не игнорируй — за этим может прятаться дорогостоящий ремонт
Как домашняя маска из йогурта и огурца вернет к жизни и увлажнит ваши волосы – проверьте сами
Почему миром правит медь: 20 млн тонн открывают новые горизонты для Китая
Не выбрасывайте кожуру от овощей: 5 блюд из обрезков, о которых вы не догадывались
Как приготовить яйца, чтобы они не только были полезными, но и удивили вкусом: откроем секрет!
Александр Македонский и его тайна: чем гробница его интимного друга шокировала мир
Дешёвые макароны — не приговор: простой трюк спасет ужин от слипшейся макаронной каши

Сердце разрывается: Погребняк заступилась за пострадавшего Тимура Хайдарова

1:12
Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк считает, что звёздный хирург Тимур Хайдаров, которого якобы шантажировали, пострадал незаслуженно.

Хирург Тимур Хайдаров и блогер Мария Погребняк
Фото: Телеграм-канал Марии Погребняк is licensed under public doman
Хирург Тимур Хайдаров и блогер Мария Погребняк

Мария Погребянк опубликовала в социальных сетях фото в обнимку с Тимуром Хайдаровым, который пожаловался на то, что у него отбирают бизнес с помощью рейдерского захвата.

"С Тимуром! Сердце просто разрывается от несправедливости", — написала под снимком Мария.

Она пожалела пластического хирурга, которого вынудили покинуть клинику, в которую он вложил много труда.

"Это же настоящий беспредел! 2025 год на дворе, а происходят вещи, от которых волосы дыбом встают — рейдерский захват клиники!" — выразила своё мнение блогер.

Погребняк, которая сама являлась пациенткой Хайдарова, похвалила хирурга за профессионализм и опеку над пациентами.

"Люди ушли из клиники вслед за Тимуром. Вы думаете, кто-то из лучших остался? Нет. Ведущие врачи, профессионалы высочайшего класса, ушли за своим наставником", — объяснила Мария.

Погребняк выразила надежду на то, что правда восторжествует.

Уточнения

Пласти́ческая хирурги́я — это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Авто
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет Аудио 
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Недвижимость
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд Аудио 
Бизнес-класс по цене эконома — всё решает одна просьба на регистрации
Туризм
Бизнес-класс по цене эконома — всё решает одна просьба на регистрации Аудио 
Популярное
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года

Черный больше не в моде. Один неожиданный оттенок занял его место и уже диктует правила на подиумах и в гардеробах — вы точно не ожидали такого.

Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Раскол Земли: под Африкой обнаружен гигантский плюм — и это меняет всё
Китай запустил зонд в пояс астероидов у Марса, опережая аналогичную программу Маска Любовь Степушова Это не моя война: Трамп вышел из игры — и Украина осталась одна Дмитрий Плотников Куда переехать в 2025 году: новая миграционная карта России Олег Володин
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Лучше, чем 10 000 шагов: как японцы превращают обычную прогулку в жиросжигающую тренировку
Лучше, чем 10 000 шагов: как японцы превращают обычную прогулку в жиросжигающую тренировку
Последние материалы
Дешёвые макароны — не приговор: простой трюк спасет ужин от слипшейся макаронной каши
Новый скандал: электромобили лгут о расходе топлива гораздо больше, чем бензиновые модели
Как собирать свежие овощи с мая по октябрь: секреты продуктивного огорода
Метод, который изящно скроет седину: как плавное окрашивание омолодит ваше лицо
Потеют ноги? Это не просто жара — ищем причины и решаем по шагам
Машины-амфибии СССР: зачем стране были нужны такие чудовища
В Чикаго показали археоптерикса, который сохранил мягкие ткани: почему эта находка важнее, чем кажется
Мягкая мебель под угрозой: как вернуть кошке привычку ходить в лоток
Чтобы не потерять цветы: вот как правильно использовать соль на огороде
Секреты заселения в отель: как получить более просторный номер в отеле? Это проще, чем кажется
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.