Сердце разрывается: Погребняк заступилась за пострадавшего Тимура Хайдарова

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк считает, что звёздный хирург Тимур Хайдаров, которого якобы шантажировали, пострадал незаслуженно.

Фото: Телеграм-канал Марии Погребняк is licensed under public doman Хирург Тимур Хайдаров и блогер Мария Погребняк

Мария Погребянк опубликовала в социальных сетях фото в обнимку с Тимуром Хайдаровым, который пожаловался на то, что у него отбирают бизнес с помощью рейдерского захвата.

"С Тимуром! Сердце просто разрывается от несправедливости", — написала под снимком Мария.

Она пожалела пластического хирурга, которого вынудили покинуть клинику, в которую он вложил много труда.

"Это же настоящий беспредел! 2025 год на дворе, а происходят вещи, от которых волосы дыбом встают — рейдерский захват клиники!" — выразила своё мнение блогер.

Погребняк, которая сама являлась пациенткой Хайдарова, похвалила хирурга за профессионализм и опеку над пациентами.

"Люди ушли из клиники вслед за Тимуром. Вы думаете, кто-то из лучших остался? Нет. Ведущие врачи, профессионалы высочайшего класса, ушли за своим наставником", — объяснила Мария.

Погребняк выразила надежду на то, что правда восторжествует.

Уточнения

Пласти́ческая хирурги́я — это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.



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