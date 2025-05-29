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Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом

1:05
Шоу-бизнес

Певицу Вику Цыганову возмутил отказ Минюста РФ признать Аллу Пугачёву и Ивана Урганта иностранными агентами.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

Вика Цыганова не прошла мимо новости о том, что Минюст РФ не увидел оснований для признания Аллы Пугачёвой и Ивана Урганта иноагентами.

Исполнительница хита "Русская водка" уверена, что помогли певице и телеведущему избежать внесения в список иностранных агентов их связи среди влиятельных друзей.

"Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку", — написала певица.

Цыганова считает, что сам факт гастролей Урганта за рубежом можно признать иностранным финансированием.

Кроме того, артистка уверена, что если муж Аллы Пугачёвой Максим Галкин* получает иностранное финансирование, то и сама Примадонна тоже получает средства из-за рубежа.

"Ждём теперь Пугачёву с Ургантом на Первом канале", — высказалась певица.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва (фамилия при рождении — Жу́кова; род. 28 октября 1963, Хабаровск, СССР) — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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