Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом

Певицу Вику Цыганову возмутил отказ Минюста РФ признать Аллу Пугачёву и Ивана Урганта иностранными агентами.
Вика Цыганова не прошла мимо новости о том, что Минюст РФ не увидел оснований для признания Аллы Пугачёвой и Ивана Урганта иноагентами.
Исполнительница хита "Русская водка" уверена, что помогли певице и телеведущему избежать внесения в список иностранных агентов их связи среди влиятельных друзей.
"Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку", — написала певица.
Цыганова считает, что сам факт гастролей Урганта за рубежом можно признать иностранным финансированием.
Кроме того, артистка уверена, что если муж Аллы Пугачёвой Максим Галкин* получает иностранное финансирование, то и сама Примадонна тоже получает средства из-за рубежа.
"Ждём теперь Пугачёву с Ургантом на Первом канале", — высказалась певица.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва (фамилия при рождении — Жу́кова; род. 28 октября 1963, Хабаровск, СССР) — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер.
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