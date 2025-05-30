Вреда больше: Садальский раскритиковал Елену Малышеву

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Актёр Станислав Садальский объяснил, в чём он не согласен с теледоктором Еленой Малышевой.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Druzhinin / Government.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Александр Масляков и Елена Малышева

Станислав Садальский считает, что от передачи Елены Малышевой "Жить здорово" вреда больше, чем пользы.

Раскритиковал артист утверждение телеведущей о том, дышать ионами воздуха разной полярности вредно. Она советовала дышать ионами либо только отрицательными ионами, либо только положительными.

"Хотелось бы посмотреть, сколько она сможет дышать положительно заряженными ионами воздуха", — написал заслуженный артист РСФСР в социальных сетях.

Он объяснил, что положительные заряды воздуха образуются в помещениях, которые давно не проветривались.

Вспомнил Садальский и предложение Малышевой о том, что следует увеличить пенсионный возраст.

Уточнения

Еле́на Васи́льевна Ма́лышева (урождённая Шабу́нина; род. 13 марта 1961, Кемерово) — российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель.



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