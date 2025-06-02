Жена Павла Прилучного объяснила, почему не прибегает к услугам клининга

Супруга Павла Прилучного Зепюр Брутян рассказала, почему предпочитает делать генеральную уборку дома самостоятельно.

Фото: ВК-аккаунт Павла Прилучного is licensed under public doman Актёр Павел Прилучный с женой Зепюр Брутян

Зепюр Брутян отметила, что люди делятся на два типа: одни делают уборку дома сами, а другие нанимают клининг и не парятся.

Жена актёра относит себя к первой категории. Она призналась, что уже два дня делает генеральную уборку дома. Женщина объяснила, что ей важно понимать, где что лежит и держать всё под контролем.

"Мне обязательно всё надо делать самой. Я ничего не могу поделать с собой", — выразила свою позицию Зепюр.

Свою деятельность по уборке дома Брутян предпочитает воспринимать как медитацию.

Ранее сообщалось, что экс-супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце выходит замуж за музыканта Петра Дрангу.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный - родился 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.



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