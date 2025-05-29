Собчак высказалась о свадебном платье Насти Ивлеевой

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак увидела в свадебном наряде Насти Ивлеевой наметившийся тренд.

Фото: Телеграм-канал Насти Ивлеевой is licensed under public doman Блогер Настя Ивлеева

Ксения Собчак не прошла мимо необычного свадебного платья Насти Ивлеевой. Блогер на свадьбу с Филиппом Бегаком облачилась в ретро-образ с объёмной кружевной накидкой на голове.

Журналистка выяснила, что автором наряда Ивлеевой является российский модельер Ульяна Сергеенко.

"Ну, платье от Ульяны Сергеенко, конечно, на высоте, СМО держит планку", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Она обратила внимание, что в свадебных нарядах Сергеенко, напоминающих платья начала прошлого века, стало модно выходить замуж.

"Ну что, этим летом явно вырисовывается яркий тренд на платья Ульяны Сергеенко", — высказалась Собчак.

Ивлеева и Бегак отпраздновали свадебное торжество после того, как полгода назад расписались в ЗАГСе.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.



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