Собчак высказалась о свадебном платье Насти Ивлеевой

Ксения Собчак увидела в свадебном наряде Насти Ивлеевой наметившийся тренд.
Ксения Собчак не прошла мимо необычного свадебного платья Насти Ивлеевой. Блогер на свадьбу с Филиппом Бегаком облачилась в ретро-образ с объёмной кружевной накидкой на голове.
Журналистка выяснила, что автором наряда Ивлеевой является российский модельер Ульяна Сергеенко.
"Ну, платье от Ульяны Сергеенко, конечно, на высоте, СМО держит планку", — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Она обратила внимание, что в свадебных нарядах Сергеенко, напоминающих платья начала прошлого века, стало модно выходить замуж.
"Ну что, этим летом явно вырисовывается яркий тренд на платья Ульяны Сергеенко", — высказалась Собчак.
Ивлеева и Бегак отпраздновали свадебное торжество после того, как полгода назад расписались в ЗАГСе.
Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.
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