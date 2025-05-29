Орбакайте показала, как весело отметила свой день рождения в Таллине

Певица Кристина Орбакайте поделилась кадрами с празднования своего дня рождения в Эстонии.
Кристина Орбакайте опубликовала в социальных сетях видео с торжества, посвящённого её дню рождения. Дочери Алле Пугачёвой исполнилось 54 года.
"После жаркого концерта в Таллине мы всем нашим коллективом отправились отмечать мой день рождения. Было вкусно и весело", — написала звезда под кадрами.
Она поблагодарила город Таллин за гостеприимство.
Орбакайте на видео режет красивый яркий торт с пиротехнической искрящейся свечой. За столом можно узнать её супруга Михаила Земцова.
Орбакайте запретили въезд в Латвию. Она посчитала данное решение несправедливым. Эстония для звезды пока открыта.
Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (2013).
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