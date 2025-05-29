Маму Филиппа Бегака не пригласили на свадьбу с Ивлеевой

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий и фермер Филипп Бегак до сих пор не познакомил маму с женой, блогером Настей Ивлеевой.

Фото: Телеграм-канал Насти Ивлеевой is licensed under public doman Блогер Настя Ивлеева и телеведущий Филипп Бегак

Филипп Бегак не спешит знакомить свою маму Дарью Юлиановну с избранницей Настей Ивлеевой. Парочка расписалась в ЗАГСе полгода назад, а на днях отпраздновала свадебное торжество.

Ни на росписи, ни на празднике в честь бракосочетания свекровь Ивлеевой не появилась.

Женщина недвусмысленно дала понять, что на свадьбу сына её не позвали.

"Сын не спешит знакомить меня с очередной невесткой", — цитирует слова мамы Бегака "Стархит".

Ивлеева поделилась снимками со своей свадьбы. Блогер облачилась в белое платье в ретро-стиле. Свою свадьбу они охарактеризовали словами "новая искренность в шоу-бизнесе", отметив, что не делают из своей семейной жизни рекламную компанию.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.



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