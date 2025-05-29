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Сжёгшего свой паспорт певца Шарлота отправили в колонию-поселение в Тольятти

1:28
Шоу-бизнес

Осуждённый музыкант Шарлот, получивший срок по обвинениям, связанным с реабилитацией нацизма и посягательством на право на свободу вероисповедания, переведён в колонию-поселение №1, расположенную в Тольятти. Агентству ТАСС об этом сообщил отец артиста Валерий Шарлот.

Тюрьма
Фото: flickr.com by dnak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тюрьма

Согласно его словам, перемещение состоялось сразу после майских праздников. Музыкант уже находится на новом месте и, по словам родственников, адаптируется к условиям содержания.

В колонии-поселении у осуждённого имеется возможность поддерживать связь с родными — предусмотрены звонки и свидания. Отмечается, что режим учреждения более мягкий по сравнению с другими исправительными колониями.

Отец музыканта сообщил, что намерен обжаловать вынесенное решение. Он планирует направить кассационную жалобу с просьбой о смягчении приговора, рассчитывая на возможность пересмотра дела.

Напомним, в июне 2023 года Шарлотт опубликовал видео, на котором сжёг российский паспорт. В ролике он заявил, что отказывается от гражданства и намерен переехать в Киев. Однако спустя некоторое время он вернулся на территорию России, где и был задержан. Этот поступок привлёк внимание как общественности, так и правоохранительных органов, что в итоге привело к уголовному преследованию.

Уточнения

Эдуа́рд Вале́рьевич Шарло́т (род. 7 февраля 1998, Самара), более известный мононимно как Шарло́т, — российский певец, автор песен, композитор, музыкант и актёр.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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