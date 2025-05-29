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Стильно и жутко: В Сети обсуждают свадебный наряд Насти Ивлеевой

0:58
Шоу-бизнес

Подвенечный наряд Насти Ивлеевой заставил публику вспомнить роль блогера в фильме "Монастырь".

Блогер Настя Ивлеева
Фото: ВК-аккаунт Насти Ивлеевой is licensed under public doman
Блогер Настя Ивлеева

Настя Ивлеева поделилась в социальных сетях фотографией со свадьбы с Филиппом Бегаком. Супруги расписались в ЗАГСе ещё полгода назад, а празднование свадьбы перенесли на конец мая.

Ивлеева объяснила, что не хочет превращать своё бракосочетание в пиар-акцию, однако показала своё необычное свадебное платье. Жених звезды был наряжен в белый пиджак и тёмные брюки, а вот Настя облачилась в пышный ретро-наряд с драпировкой и кружевной накидкой на голове.

Фанаты блогера остались в восторге от такого контента.

"Какие разные мужья, какая разная Настя";

"Как будто роль в фильме "Монастырь" была пророчеством";

"Как покойница. Очень страшно. Может и стильно, но жутко", — писали фолловеры под постом Ивлеевой.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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