Надо собраться: Дава рассказал о партнёрских родах с Мари Краймбрери

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Блогер Давид Манукян, известный как Дава, поделился своими впечатлениями от участия в родах с Мари Краймбрери.

Фото: Инстаграм Давида Манукяна is licensed under public doman Блогер Дава и певица Мари Краймбрери

Дава и певица Мари Краймбрери впервые стали родителями в мае 2025 года. У звёздной пары родилась дочка.

Манукян заверил, что не сильно волновался по поводу появления на свет ребёнка.

Он объяснил, что старался поддержать супругу, которой предстояло непростое дело произвести на свет младенца.

"Были моменты, когда ты переживаешь, видишь, что твоему любимому человеку тяжело, но, конечно, надо собраться. Если ты начнешь паниковать, твоя женщина сразу это почувствует", — рассказала Давид в программе "Утро. ТНТ".

Ранее сообщалось, что мама Давида Манукяна рассекретила пол новорождённого малыша.

Уточнения

Дави́д Манукя́н: Манукян, Давид Ашотович (Дава; род. 1993) — российский хип-хоп и рэп-исполнитель, видеоблогер, актёр, продюсер и телеведущий.



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