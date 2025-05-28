Настя Ивлеева отпраздновала свою свадьбу с Филиппом Бегаком

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Настя Ивлеева показала кадры со своего бракосочетания с Филиппом Бегаком.

Фото: Телеграм-канал Насти Ивлеевой is licensed under public doman Блогер Настя Ивлеева с мужем Филиппом Бегагом

Настя Ивлеева разместила в своём Telegram-канале фрагмент видео со своей свадьбы.

Расписалась звезда интернета с мужем полгода назад, а торжество состоялось только сейчас.

Пост в соцсетях блогера гласит, что свадьба Ивлеевой и Бегака является примером "новой искренности в шоу-бизнесе". В заслугу себе супруги ставят нежелание делать из своего брачного союза пиар-акцию.

"Получилось красиво, искреннее и по-настоящему", — подписаны кадры со свадьбы.

Ивлеева облачилась в скромный белый наряд в ретро-стиле с накидкой на голове. Публике показали только свечи и подол платья звезды. Позже появилось фото Ивлеевой в белом облачении.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.



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