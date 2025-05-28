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Красивая пара: Собчак поздравила Настю Ивлееву со свадьбой

0:46
Шоу-бизнес

Ксения Собчак прокомментировала бракосочетание Насти Ивлеевой с её избранником, телеведущим Филиппом Бегаком.

Блогер Настя Ивлеева
Фото: Телеграм-канал Насти Ивлеевой is licensed under public doman
Блогер Настя Ивлеева

Ксения Собчак не прошла мимо новости о том, что Ивлеева и Бегак отпраздновали свою свадьбу.

"Поздравляю Настю Ивлееву и Филиппа Бегака, которые спустя полгода после росписи в ЗАГСе отгуляли свадьбу. Красивая пара, которой хочется пожелать только счастья", — написала Ксения в личном Telegram-канале.

Журналистка сделала репост записи Ивлевой, в котором её свадьба названа примером новой искренности, когда из бракосочетания не делается повод для пиара.

"У Насти и Филиппа — праздник для себя", — гласит пояснение к кадрам со свадьбы.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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