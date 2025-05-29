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Виктория Боня пожаловалась на выбитый на Эвересте глаз

0:55
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня рассказала, какую травму она получила, взбираясь на Эверест.

Модель Виктория Боня
Фото: Инстаграм Виктории Бони is licensed under public doman
Модель Виктория Боня

Виктория Боня записала видео в социальных сетях. На нём она жалуется на повреждение глаза.

"Выбило льдинками глаз", — заявила альпинистка-любительница и посетовала на боль.

Виктория объяснила, что восстанавливаться после трудного восхождения отправится в Катманду.

Боня опубликовала кадры, на которых один альпинист тянет по снегу обессиленного товарища. 

Она объяснила, что есть места на Эвересте, куда не прилетят вертолёты ни за какие деньги мира. Многие, по словам модели, не рассчитывают свои силы, и навсегда остаются на труднодоступных местах самой высокой горы мира. Боня поведала, что в 2025 году несколько человек закончили свою жизнь на Эвересте.

Уточнения

Катманду́ — столица и крупнейший город Непала, его исторический, экономический, политический и культурный центр. Население города составляет более 1 млн человек.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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