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Ольга Орлова показала, как мстит гостям, которые не любят собак

0:49
Шоу-бизнес

Певица и большая любительница собак Ольга Орлова наглядно показала, что ждёт гостей в её доме, если они плохо выскажутся о собаках.

Собаки Ольги Орловой
Фото: ВК-аккаунт Ольги Орловой is licensed under public doman
Собаки Ольги Орловой

Ольга Орлова опубликовала в социальных сетях провокационное видео. На кадрах экс-участница группы "Блестящие" спокойно моет лапы псу в стакане с водой.

Она пояснила своё необычное поведение.

"Гость, который сказал, что терпеть не может собак, и попросил воды", — написала звезда под кадрами.

Интернет-пользователи разделились на два лагеря. Одни заявили, что слишком жестоко так относиться к гостям, а другие поддержали артистку.

Ранее Ольга Орлова доказала подписчикам, что рожала дочь самостоятельно без помощи суррогатной матери.

Уточнения

О́льга Орло́ва: Орлова, Ольга Юрьевна (при рождении Носова; род. 1977) — российская певица, актриса, автор песен и телеведущая.
 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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