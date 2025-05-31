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Пользовались мужчины: Собчак рассказала об истории возникновения маникюра

Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала о маникюре, погрузившись в исторический ракурс.

Розовый маникюр
Фото: freepik.com by devmaryna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Розовый маникюр

Ксения Собчак назвала маникюр одной из самых винтажных бьюти-процедур, так как красоту ногтей наводили ещё в Древнем Египте и Древней Греции. Тогда маникюром пользовались большей частью мужчины.

"В конце 18 века появляются маникюрные ножницы и щипчики, что сильно упрощает процесс обработки ногтей", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Она поведала, что прозрачный лак изобрели только в 1916 году американской компанией Cutex. Лак был влагостойким, держался несколько дней и быстро высыхал.

Акриловое наращивание, по словам Собчак, изобрели благодаря воле случая. 

"Стоматолог Фредерик Слэк пытался исправить сломанный ноготь и сделал это при помощи материала для пломб", — рассказала звезда.

В 1979 году дантист Стюарт Нордстром синтезировал вещество под названием Solar Nail, которое придавало ногтям прочность. Так женщинам стал доступен шеллак.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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