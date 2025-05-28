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Полная чушь: директор Киркорова ответила на вопросы о причинах госпитализации певца

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Шоу-бизнес

Представитель Филиппа Киркорова эмоционально отреагировала на предположения о том, почему королю российской эстрады понадобилась медицинская помощь.

Певец Филипп Киркоров
Фото: ВК-аккаунт Филиппа Киркорова is licensed under public doman
Певец Филипп Киркоров

Директор Филиппа Киркорова резко опровергла предположения о том, что народный артист России попал в больницу из-за неудачных пластических операций у звёздного хирурга Тимура Хайдарова.

Она заверила, что операции были проведены более 2-х лет назад, поэтому они не могли отразиться на здоровье певца.

"Прошу прекратить любые спекуляции на эту тему. Слухи о том, что артист готовит иски против Тимура Хайдарова — полная чушь!" — цитирует слова директора артиста "Блокнот Старс".

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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