Загадочная свадьба Лепса: шаманка сделала неожиданный прогноз об отношениях певца и Авроры Кибы

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Свадьба Григория Лепса и Авроры Кибы откладывается из-за финансовых проблем. Казалось бы, это понятная и уважительная причина, однако у многих всё равно вызывают вопросы отношения двух знаменитостей, к тому же всё усугубляется огромной разницей в возрасте. Шаманка Аделина Панина выдвинула свою версию, как будут дальше развиваться события.

Фото: commons.wikimedia.org by Ирина Огаркова, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Григорий Лепс

Панина уверена, что настоящих чувств в этой паре нет, их связывает контракт. По её словам, Лепс и Киба лишь играют любовь на публике, и если они и поженятся, это будет не более чем фиктивный брак. По словам шаманки, дети в этом союзе не родятся.

"Я до конца не верю в этот роман, не считаю его искренним. Такое впечатление, что это больше напоминает какое-то продвижение, шоу, пиар, поддержку со стороны знаменитости. По моим ощущениям, скоро мы узнаем о каком-то проекте Авроры", — сказала Аделина в беседе с Teleprogramma.org.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации (2022).



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