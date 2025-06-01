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Свадьба века без штампа: Волочкова раскрыла причину, почему её дочь не пошла в загс

1:18
Шоу-бизнес

Недавно Елена Николаева, жена Игоря Вдовина, который в прошлом был мужем Анастасии Волочковой, раскрыла тайну о том, что, несмотря на пышное торжество, Ариадна на самом деле так и не была в загсе с Никитой Григоряном. Анастасия Волочкова прокомментировала эту информацию.

Свадебный ретро-автомобиль
Фото: pixnio.com by Public Domain Images, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свадебный ретро-автомобиль

Балерина не стала отрицать, что у Ариадны и Никиты не стоят штампы в паспортах, и предположила, что дочь хочет поступить так же, как когда-то она сама. Когда Волочкова выходила замуж, она осознанно отказалась от загса.

"Возможно, Ариадна повторяет мой путь с этими отсутствиями штампов. Наша свадьба с бывшим мужем была свадьбой века. Она прошла с невероятным размахом. Это же прекрасно, что ей хочется как у мамы и папы, а не как у жены моего бывшего мужа, потому что там копировать нечего! Там пожалеть только можно! Если бы у человека было всё в порядке, то она не лезла бы к нам, не пиарилась бы за счёт моего имени", — заявила Волочкова в беседе со "СтарХитом".

Также Анастасия возмутилась тем, что Елена интересуется жизнью Ариадны, и посоветовала ей больше думать о собственных детях.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Benois de la Danse» (2002).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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