Зимний сон на тёплом побережье: выступление Алсу в Сочи принесёт певице баснословную сумму

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярная певица Алсу планирует заработать внушительную сумму на предстоящем концерте в Сочи. Telegram-канал "Звездач" сообщает, что выступление с симфоническим оркестром может принести исполнительнице хита "Зимний сон" более 15 миллионов рублей.

Фото: flickr.com by Salvatore Barbera, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Море на закате

Концерт запланирован на июль, и поклонники уже активно раскупают билеты. Стоимость варьируется от 3 до 12 тысяч рублей в зависимости от расположения мест. Если верить расчётам издания, при полном аншлаге Алсу получит прибыль, превышающую 15 миллионов рублей.

После развода с Яном Абрамовым Алсу стала вновь популярной и востребованной певицей. Как признавалась она сама, расставание с супругом вдохнуло в её жизнь новые краски и помогло вернуться к себе прежней — лёгкой, жизнерадостной и счастливой.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.