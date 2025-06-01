Взрыв эмоций: Успенская не сдержалась, услышав вопрос о Пугачёвой — что её так задело?

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Во время одного из интервью у Любови Успенской резко поменялось настроение, когда она услышала вопрос об Алле Пугачёвой. Об этом сообщает Telegram-канал POPCAKE.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алла Пугачёва

Успенская сочла этот вопрос оскорбительным, её благодушный настрой сменился раздражением, и она дала понять, что не желает разговаривать о Примадонне. Кроме того, певица обвинила журналистку в том, что её беспокоит что-либо, связанное с Аллой Борисовной.

"Я за то, чтобы был мир на земле. Те, кто за неё переживают, пусть едут к ней в гости. Вы за неё так переживаете? Вы думаете, что она переживает? Не надо мне задавать про неё вопросы", — возмущённо заявила знаменитость.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона.



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