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Слёзы вместо оваций: почему дочь МакSим лишили мечты выступить в Кремле и как на это отреагировала мама

1:17
Шоу-бизнес

Певица МакSим не сможет выступить в Кремле на День защиты детей, так как отменили гимнастический номер, который планировала представить её 10-летняя дочь под песню "Ожившая кукла". Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

МакSим
Фото: commons.wikimedia.org by Maksim Sukhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
МакSим

По информации источника, два с половиной месяца назад артистке предложили выступить на мероприятии, посвящённом первому летнему празднику, и она согласилась. В рамках выступления планировалось, что её дочь исполнит гимнастический номер, который девочка долго репетировала с тренерами. Для этого организаторы даже приобрели специальное оборудование на значительную сумму.

Однако после трагического инцидента с гимнасткой из Магнитогорска организаторы начали сомневаться в безопасности номера. Сначала они попросили убрать рискованные элементы, а затем полностью отменили выступление. В результате МакSим решила не выходить на сцену Кремлёвского дворца. Как стало известно, её дочь очень расстроена и плачет из-за отмены.

Впрочем, не всё так плохо: певице предложили снять клип с участием её дочери, где будет показан гимнастический номер, что может хотя бы частично утешить девочку.

Уточнения

МакSи́м Макси́м (настоящее имя — Мари́на Серге́евна Абро́симова; род. 10 июня 1983, Казань, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — российская певица, автор-исполнитель и музыкальный продюсер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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