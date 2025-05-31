Секретное признание Ивлеевой: опальная артистка вдруг решила стать частью Гарри Поттера

HBO собирается снять новый сериал о Гарри Поттере, и Настя Ивлеева неожиданно заявила, что могла бы принять в нём участие.
Ивлеева с самоиронией вспомнила о своей репутации, испорченной после знаменитой "голой вечеринки", и связала это с одной из ролей в сериале. Настя уверена, что роль Волан-де-Морта ей подходит как нельзя лучше.
"Я могу сыграть Волан-де-Морта. Почему, спросите вы. Потому что моё имя тоже какое-то время нельзя было называть", — пошутила она в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Настя Ивлеева создала собственный медиапроект, который собирается наполнять интересным и разнообразным контентом. Первым её постом стал прогноз погоды.
Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.
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