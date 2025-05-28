Бывшая жена покойного Армена Джигарханян Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, как справляется с воспитанием дочери без нянь.
Виталина Цымбалюк-Романовская, которая впервые стала мамой в 46 лет, поведала, что не нуждается в нянях, чтобы воспитывать свою новорождённую дочку.
Пианистка призналась, что обрела счастье в материнстве.
"Я поняла, что свою любовь можно дарить не только мужчине, но и частице себя — своему ребёнку", — цитирует слова женщины Общественная Служба Новостей.
Он объяснила, что период горестей прошёл в её жизни, и она с радостью посвящает всё время наследнице, которую назвала Викторией.
"Ни на секунду Вику не оставляю одну. Мы даже в поездки отправляемся вместе. Никто не верит, что я сама справляюсь со всеми сложностями и воспитанием, без помощи нянек", — объяснила Виталина.
Пианистка отметила, что именно Армен Джигарханян научил её любить.
Арме́н Бори́сович Джигарханя́н (3 октября 1935, Эривань, Армянская ССР, СССР — 14 ноября 2020, Москва) — советский, российский и армянский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, театральный педагог; народный артист СССР (1985).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.