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Никто не верит: Цымбалюк-Романовская заявила, что не нуждается в няне для дочери

1:02
Шоу-бизнес

Бывшая жена покойного Армена Джигарханян Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, как справляется с воспитанием дочери без нянь.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская
Фото: ВК-аккаунт Виталины Цымбалюк-Романовской is licensed under public doman
Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская, которая впервые стала мамой в 46 лет, поведала, что не нуждается в нянях, чтобы воспитывать свою новорождённую дочку.

Пианистка призналась, что обрела счастье в материнстве.

"Я поняла, что свою любовь можно дарить не только мужчине, но и частице себя — своему ребёнку", — цитирует слова женщины Общественная Служба Новостей.

Он объяснила, что период горестей прошёл в её жизни, и она с радостью посвящает всё время наследнице, которую назвала Викторией.

"Ни на секунду Вику не оставляю одну. Мы даже в поездки отправляемся вместе. Никто не верит, что я сама справляюсь со всеми сложностями и воспитанием, без помощи нянек", — объяснила Виталина.

Пианистка отметила, что именно Армен Джигарханян научил её любить.

Уточнения

Арме́н Бори́сович Джигарханя́н (3 октября 1935, Эривань, Армянская ССР, СССР — 14 ноября 2020, Москва) — советский, российский и армянский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, театральный педагог; народный артист СССР (1985).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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