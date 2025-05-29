Жена Джорджа Клуни блистала в самом красивом платье мира

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Амаль Клуни затмила всех, выйдя в свет золотом платье Александра Маккуина, который создаёт наряды, становящиеся мечтой каждой женщины.

Фото: ВК-аккаунт Джорджа Клуни is licensed under public doman Актёр Джордж Клуни с женой Амаль

Амаль Клуни вновь доказала, что является не только выдающимся юристом, но и бесспорным иконой стиля. На церемонии вручения премии Cartier Women's Initiative в японском городе Осака она появилась в золотом вечернем платье от Alexander McQueen, вызвав настоящий восторг у зрителей.

Платье от Alexander McQueen привлекло внимание своими блестящими вышивками, глубоким декольте и изящными линиями плечей. Дополняла образ золотистая обувь на высоком каблуке, украшения от Cartier и сдержанный золотой клатч. Волосы Амаль были уложены мягкими волнами, свободно спадающими на плечи.

Джордж Клуни рассказал в шоу CBS Mornings о гармонии в отношениях с Амаль.

"Мы с Амаль никогда не ругаемся. Мы действительно пытаемся найти повод поссориться!" — смеясь, поделился он. - "У меня такое чувство, будто я выиграл главный приз. Нет ни одного дня, когда бы я не думал, что я самый счастливый человек в мире".

Пара Клуни стала родителями близнецов Александра и Эллы в 2017 году.

Уточнения

Джордж Ти́моти Клу́ни (англ. George Timothy Clooney; род. 6 мая 1961, Лексингтон, Кентукки, США) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, предприниматель и активист.



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