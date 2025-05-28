Я стал жертвой: Тимур Хайдаров заявил о рейдерском захвате своего бизнеса

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Звёздный пластический хирург Тимур Хайдаров пожаловался на шантаж и на то, что у него пытаются отнять бизнес.

Фото: ВК-аккаунт Тимура Хайдарова is licensed under public doman Хирург Тимур Хайдаров

Тимур Хайдаров заявил о рейдерском захвате своего бизнеса, а именно клиники IQ Plastic. Бизнес-партнёр, по словам хирурга, заставляет его передать ему весь бизнес, а также бренд "Тимур Хайдаров".

"Я стал жертвой мошенничества или рейдерского захвата", — цитирует слова Тимура Telegram-канал Алёны Жигаловой.

Хайдаров отметил, что несколько лет работал на процветание своего дела, а теперь партнёр желает всё присвоить себе.

"Сначала с помощью угроз расправой и применений силы. Сейчас с помощью бывших сотрудников меня продолжают шантажировать", — посетовал медик.

Он заверил, что на него пытаются повесить преступления, в которых он не замешан.

Уточнения

Ре́йдерство (от англ. raid «набег» или raider «налётчик», также рейдерский захват) — недружественное (в России и странах СНГ обычно силовое) поглощение предприятия против воли его собственников (имеющих преимущественное положение в данном предприятии) и/или его руководителя.



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