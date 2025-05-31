Тётя ку-ку: Ольга Картункова оценила трендовую игрушку Лабубу

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезде КВН Ольге Картунковой вручили в подарок игрушку Лабубу. Реакция комедийной актрисы была забавной.

Фото: Инстаграм Ольга Картункова is licensed under public doman Юмористка Ольга Картункова

Ольга Картункова не прошла мимо модного тренда на игрушки Лабубу, которые вешают на сумки.

Актриса объяснила, что уже видела критический обзор на пушистую безделушку Ксении Собчак, которая высмеяла инфантильных женщин, украшающих себя странными игрушками.

Картункова тоже скептически отнеслась к Лабабу.

"Вот ты представляешь меня с этим. Скажут, что тётя в сорок лет ку-ку?!" — сказала Ольга в беседе с человеком, который подарил ей игрушку.

Мнение звезды КВН резко поменялось, когда она услышала о стоимости зверушки и о том, что её можно будет в будущем выгодно продать. Она поспешила запечатать игрушку назад в коробку.

"Скоро вы купите у меня это за баснословные деньги", — заявила юмористка.

Тренду поддались Ксения Бородина, Алёна Водонаева и Татьяна Брухунова.

Уточнения

О́льга Алекса́ндровна Картунко́ва (при рождении Рудако́ва; род. 4 марта 1978, Винсады, Ставропольский край, СССР) — российская комедийная актриса кино и телевидения, телеведущая. Капитан команды КВН «ГородЪ ПятигорскЪ».



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