Тётя ку-ку: Ольга Картункова оценила трендовую игрушку Лабубу

Звезде КВН Ольге Картунковой вручили в подарок игрушку Лабубу. Реакция комедийной актрисы была забавной.
Ольга Картункова не прошла мимо модного тренда на игрушки Лабубу, которые вешают на сумки.
Актриса объяснила, что уже видела критический обзор на пушистую безделушку Ксении Собчак, которая высмеяла инфантильных женщин, украшающих себя странными игрушками.
Картункова тоже скептически отнеслась к Лабабу.
"Вот ты представляешь меня с этим. Скажут, что тётя в сорок лет ку-ку?!" — сказала Ольга в беседе с человеком, который подарил ей игрушку.
Мнение звезды КВН резко поменялось, когда она услышала о стоимости зверушки и о том, что её можно будет в будущем выгодно продать. Она поспешила запечатать игрушку назад в коробку.
"Скоро вы купите у меня это за баснословные деньги", — заявила юмористка.
Тренду поддались Ксения Бородина, Алёна Водонаева и Татьяна Брухунова.
О́льга Алекса́ндровна Картунко́ва (при рождении Рудако́ва; род. 4 марта 1978, Винсады, Ставропольский край, СССР) — российская комедийная актриса кино и телевидения, телеведущая. Капитан команды КВН «ГородЪ ПятигорскЪ».
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