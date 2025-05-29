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Люблю долбанутых: Кристина Асмус опубликовала фото с актёром Воробьёвым

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Шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус объяснила, какие мужчины её привлекают.

Актёр Данила Воробьёв и актриса Кристина Асмус
Фото: Инстаграм Кристины Асмус is licensed under public doman
Актёр Данила Воробьёв и актриса Кристина Асмус

Кристина Асмус опубликовала в социальных сетях фото с актёром Даниилом Воробьёвым.

Вместе они участвуют в общем проекте.

"Я люблю долбанутых. Но ты превзошёл всех. Наконец мы поработали вместе", — написала под снимком экс-супруга комика Гарика Харламова.

Асмус очень понравилось работать с Воробьёвым, и она выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.

"Бес, дикарь, демон, псих и соманьяк мой", — охарактеризовала Кристина.

Ранее глава ТНТ Тина Канделаки рассказала, что команда "Склифа" отказалась работать с Кристиной Асмус.

Уточнения

Кристи́на И́горевна А́смус (урождённая Мяснико́ва; род. 14 апреля 1988, Калининград, Московская область) — российская актриса театра и кино. Получила известность после исполнения роли Вари Черноус в телесериале «Интерны» (2010—2013).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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