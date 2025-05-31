Волшебных пилюль не существует: Лолита Милявская раскрыла секрет своего похудения без диет и таблеток

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В последнее время Лолита Милявская удивляет поклонников своей изменившейся фигурой. Певица заметно постройнела, и многие уверены, что в этом преображении не обошлось без диет и таблеток, однако сама Лолита уверяет, что ни того ни другого в её жизни не было.

Фото: commons.wikimedia.org by IraNata, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лолита

Певица рассказала в беседе с kp.ru, что врач помог ей скорректировать рацион. Единственное, от чего отказалась исполнительница, — это алкоголь и соль.

"Сколько бы я ни рассказывала, что волшебных пилюль не существует, мне никто не верит. А ещё все спрашивают: на какой диете вы сидите? Диет в моей жизни никогда не было, только когда врач настаивал", — высказалась артистка.

Также Лолита отметила, что для неё на первом месте не стройность, а здоровье.

"Вес — дело наживное, он приходит и уходит. Главное — отличное самочувствие", — резюмировала она.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



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