Иосиф Пригожин раскрывает тайну: вот какая черта характера привела Киркорова к госпитализации

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров сейчас проживает не самый простой период: певец находится в больнице после ожогов, полученных на концерте, и хотя он идёт на поправку, всё равно в этом инциденте не было ничего приятного. Иосиф Пригожин высказался о Киркорове в шоу "Сплетни".

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Пригожин уже много лет знает Киркорова и давно понял его натуру. Сказать, что Филипп полностью отдаётся работе и сцене, — это ничего не сказать.

"Не все артисты готовы жертвовать собой, а у Филиппа есть такая черта: он раб сцены, своего имиджа и образа", — отметил Иосиф, добавив, что у него с певцом хорошие отношения.

Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен.



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