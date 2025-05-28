У него лучшие врачи: стало известно о состоянии Филиппа Киркорова

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певцу Филиппу Киркорову понадобилась медицинская помощь. Народный артист России отменил свои выступления из-за проблем со здоровьем.

Фото: ВК-аккаунт Филиппа Киркорова is licensed under public doman Певец Филипп Киркоров

Лечение Филиппа Киркорова затянулось. Певец лечит свой ожог, который он получил на сцене во время номера с пиротехникой.

PR-директор певца Екатерина Успенская рассказала, что артисту понадобится больше времени на восстановления, чем изначально предполагалось.

"Заживление происходит медленно. Спрогнозировать ничего в данном случае невозможно. У него лучшие врачи, всё под их тщательным контролем, Филипп следует всем предписаниям", — цитирует слова представителя артиста "СтарХит".

Ранее сообщалось, что жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров род 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.