У него лучшие врачи: стало известно о состоянии Филиппа Киркорова

Певцу Филиппу Киркорову понадобилась медицинская помощь. Народный артист России отменил свои выступления из-за проблем со здоровьем.
Лечение Филиппа Киркорова затянулось. Певец лечит свой ожог, который он получил на сцене во время номера с пиротехникой.
PR-директор певца Екатерина Успенская рассказала, что артисту понадобится больше времени на восстановления, чем изначально предполагалось.
"Заживление происходит медленно. Спрогнозировать ничего в данном случае невозможно. У него лучшие врачи, всё под их тщательным контролем, Филипп следует всем предписаниям", — цитирует слова представителя артиста "СтарХит".
Ранее сообщалось, что жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым.
Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров род 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.