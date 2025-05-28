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У него лучшие врачи: стало известно о состоянии Филиппа Киркорова

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Шоу-бизнес

Певцу Филиппу Киркорову понадобилась медицинская помощь. Народный артист России отменил свои выступления из-за проблем со здоровьем.

Певец Филипп Киркоров
Фото: ВК-аккаунт Филиппа Киркорова is licensed under public doman
Певец Филипп Киркоров

Лечение Филиппа Киркорова затянулось. Певец лечит свой ожог, который он получил на сцене во время номера с пиротехникой.

PR-директор певца Екатерина Успенская рассказала, что артисту понадобится больше времени на восстановления, чем изначально предполагалось.

"Заживление происходит медленно. Спрогнозировать ничего в данном случае невозможно. У него лучшие врачи, всё под их тщательным контролем, Филипп следует всем предписаниям", — цитирует слова представителя артиста "СтарХит".

Ранее сообщалось, что жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров род 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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