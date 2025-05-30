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Линдси Лохан рассказала о напитке, который помог ей вернуть былую красоту

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Шоу-бизнес

Американская актриса Линдси Лохан рассекретила тайну своего внешнего преображения.

Актриса Линдси Лохан
Фото: ВК-аккаунт Линдси Лохан is licensed under public doman
Актриса Линдси Лохан

38-летняя Линдси Лохан поразила публику своей красотой. Звезда кинематографа заметно похорошела и помолодела.

Актриса охотно поделилась секретом своей красоты. Выяснилось, что Лохан нашла для себя простой способ сохранять красоту.

"Пью морковные или имбирные соки и умываюсь холодной водичкой", — объяснила звезда фильмов "Крутая Джорджия" и "Временно беременна" в интервью журналу Elle.

Ранее Мария Погребняк перечислила правила борьбы с лишним весом, которые позволяют ей сохранять стройную фигуру. Она дала конкретные советы тем, кто пытается избавиться от лишних килограммов.

Уточнения

Ли́ндси Ди Ло́хан (англ. Lindsay Dee Lohan, МФА /ˈlɪnziː ˈloʊ.ən/, рус. Линзи Ди Лоуэн, встречается также произношение /Линзи Лоухэн/; род. 2 июля 1986, Бронкс, Нью-Йорк) — американская актриса, певица, модель и дизайнер одежды.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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