Линдси Лохан рассказала о напитке, который помог ей вернуть былую красоту

Американская актриса Линдси Лохан рассекретила тайну своего внешнего преображения.
38-летняя Линдси Лохан поразила публику своей красотой. Звезда кинематографа заметно похорошела и помолодела.
Актриса охотно поделилась секретом своей красоты. Выяснилось, что Лохан нашла для себя простой способ сохранять красоту.
"Пью морковные или имбирные соки и умываюсь холодной водичкой", — объяснила звезда фильмов "Крутая Джорджия" и "Временно беременна" в интервью журналу Elle.
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Ли́ндси Ди Ло́хан (англ. Lindsay Dee Lohan, МФА /ˈlɪnziː ˈloʊ.ən/, рус. Линзи Ди Лоуэн, встречается также произношение /Линзи Лоухэн/; род. 2 июля 1986, Бронкс, Нью-Йорк) — американская актриса, певица, модель и дизайнер одежды.
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