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Пётр Дранга показал, как весело проводит время с дочерью Агаты Муцениеце

1:38
Шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце показала, как они весело развлекаются с дочерью Мией и избранником Петром Дрангой в загородном доме.

Музыкант Пётр Дранга и дочь Агаты Муцениеце
Фото: ВК-аккаунт Петра Дранги is licensed under public doman
Музыкант Пётр Дранга и дочь Агаты Муцениеце

Будущий муж Петра Дранги поладил с будущей падчерицей, дочерью от Агаты Муцениеце.

Агата Муцениеце продемонстрировала  в социальных сетях зрителям совместный досуг своей семьи: сама актриса, её дочка Миа и будущий супруг Пётр Дранга отдыхают в своём загородном особняке.

Семья активно проводит дни среди живописной природы, а вечера превращаются в уютные посиделки возле мангала с ароматным мясом.

Артистка подчеркнула тёплые взаимоотношения своей девочки с будущим мужем, опубликовав трогательное видео, где Пётр бережно катает маленькую Миу на качелях, а девочка восторженно вскрикивает от удовольствия.

Сегодняшняя жизнь пары наполнена радостью предсвадебного периода. 41-летний музыкант сделал официальное предложение возлюбленной весной этого года. Свадьба пройдёт тихо и скромно, приглашены будут исключительно близкие друзья и родственники.

Радостные моменты жизни пришли одновременно с непростым периодом личных переживаний. Совсем недавно известная исполнительница сериала "Закрытая школа" посетила суд по вопросам проживания ребёнка Тимофея. После продолжительного судебного процесса Агата приняла решение оставить сына с бывшим мужем Павлом Прилучным. Для актрисы стало очевидным желание её отпрыска проживать именно с папой.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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