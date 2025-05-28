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Звезда Гарри Поттера Мириам Маргулис заявила, что умрёт в течение пяти лет

1:07
Шоу-бизнес

Одна из актрис, прославившихся ролью в фильмах о Гарри Поттере, предрекла свою скорую смерть. 

Хогвартс
Фото: commons.wikimedia.org by Joao Carlos Medau from Campinas, Brazil, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Хогвартс

Фанаты фильмов о мальчике-волшебнике со скорбью замечают, как их кумиры один за другим уходят в мир иной. 

Умер Ричард Харрис (первый Дамблдор), а в 2023 году скончался и Майкл Гэмбон, сыгравший главу Хогвартса в следующих частях.

Особой тяжело поклонники франшизы восприняли смерть Алана Рикмана — Северуса Снейпа. Не стало также Мэгги Смит (Минерва Макгонагалл).

84-летняя актриса Мириам Маргулис, которая исполнила роль профессора Помону Стебель, поведала, что не рассчитывает прожить долго, так как тяжело больна.

"Когда знаешь, что жить тебе осталось недолго, а я, вероятно, умру в течение следующих пяти или шести лет, если не раньше, — мне не хочется оставлять работу», — объяснила актриса.

Ранее HBO показала маленьких актёров, которые исполнят главные роли в сериале Гарри Поттер.

Уточнения

«Га́рри По́ттер и Дары́ Сме́рти Часть 2» (англ. Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II) — восьмой и заключительный фильм о Гарри Поттере, вторая часть экранизации романа Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Дары Смерти» (2007). 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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