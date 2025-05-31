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Садальский рассказал о рецепте напитка из прошлого века

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Шоу-бизнес

Станислав Садальский поделился рецептом необычного кофейного напитка, который пьёт везде, где бы он не находился.

Кофе
Фото: Телеграм-канал Станислава Садальского is licensed under public doman
Кофе

Станислав Садальский опубликовал в своём Telegram-канале фото с напитком в прозрачном гранёном стакане.

"Где бы не был, но из прошлого века взял напиток напитков, в котором вместе существуют кофе и молоко, но ни один ингредиент не перебивает вкус другого", — написал актёр под снимком.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" объяснил, что напиток по вкусу напоминает что-то среднее между эспрессо и капучино.

Данный напиток, по его словам, получил названия "плоский белый", так как поверх образуется тонкая упругая молочная пена.

Заслуженный артист РСФСР придумал добавлять в кофе чагу, которая, по мнению актёра, способствует укреплению здоровья.

Уточнения

Трутови́к ско́шенный или инонотус ско́шенный (лат. Inonotus obliquus) — вид грибов рода инонотус (Inonotus) отдела базидиомицеты. Стерильная (бесплодная) форма гриба (склероций) имеет название ча́га, или берёзовый гриб.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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