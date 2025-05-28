Занавес: Кудрявцева рассказала о конфузе, который произошёл с ней на дороге

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева поведала, как глупо повела себя за рулём автомобиля.

Фото: Телеграм-канал Леры Кудрявцевой is licensed under public doman Телеведущая Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева не стесняется признаваться в своих конфузах. Блондинка честно рассказывает об инцидентах, которые другие звёзды предпочли бы скрыть от публики.

На этот раз Кудрявцева отличилась, приняв за автомобильную пробку парковку машин.

"Вчера выехала уставшей со съёмок и очень долго стояла в пробке на светофоре. Оказалось я просто встала за припаркованными машинами. Занавес", — поведала звезда ТВ.

Кудрявцева забавляет подписчиками также историей о том, что у неё дома до сих пор стоит наряженная новогодняя ёлка. Поклонники советуют Лере уже оставить лесную красавицу при параде до следующего Нового года.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.