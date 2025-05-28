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Чётко поняла: Виктория Боня заявила о желании родить ещё двоих детей

0:56
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня рассказала, какое озарение пришло ей в голову на вершине "Эвереста".

Модель Виктория Боня
Фото: ВК-аккаунт Виктории Бони is licensed under public doman
Модель Виктория Боня

45-летняя Виктория Боня поделилась сокровенным с подписчиками. Она объяснила, что впервые рассказывает о своём внезапно возникшем желании снова стать матерью.

"На Эвересте я чётко поняла, что хочу ещё двоих детей — мальчика и девочку. Собираюсь работать в этом направлении", — призналась звезда телестройки.

У Виктории Бони есть 13-летняя дочь Анжелина, которая живёт и учится за рубежом. 

Ранее Виктория Боня отчитала представителей российских альпинистских клубов, которые проигнорировали её покорение Эвереста.

Она объяснила это пренебрежительным отношениям к женщинам. Именно прекрасному полу модель посвятила своё восхождение на самую высокую точку мира.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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