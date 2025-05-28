Звезда Импровизации Позов рассказал, что его развод с женой неизбежен

Комик Дмитрий Позов, известный по шоу "Импровизация", признался, что стоит на пороге развода с супругой, с которой они прожили вместе 15 лет.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Позова is licensed under public doman Комик Дмитрий Позов

Дмитрий Позов считает, что его развод с женой неизбежен. Юморист объяснил, что ему пришлось обратиться за помощью в психиатрическую клинику на фоне депрессии и чрезмерного употребления спиртных напитков.

Комик отметил, что благодарен своей жене за совместно прожитые годы.

"Я вообще не верил, что бывает такая любовь. Но не сошлись в некоторых вопросах, не нашли компромисс", — рассказал артист.

Он признался, что до сих пор не может найти общий язык с женой, которую, по его словам, называл богиней. Позов объяснил, что официально развод ещё не оформлен, однако это дело уже решённое.

Уточнения

Разво́д — официальное прекращение (расторжение) действительного брака между живыми супругами.



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