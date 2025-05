Вся карьера Тома Круза в одном списке: от худшего фильма к лучшему

2:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Том Круз — одна из самых узнаваемых фигур в мировом кинематографе. За более чем сорокалетнюю карьеру он испробовал себя в различных жанрах, от романтических драм до высокобюджетных боевиков. Представляем вашему вниманию обзор его фильмов, ранжированных от наименее удачных до настоящих шедевров.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Том Круз

Начало карьеры и первые шаги (1981-1983)

Карьера Круза началась с небольших ролей в Endless Love и Taps. Хотя эти фильмы не принесли ему широкой известности, они стали отправной точкой в его восхождении к славе.

Прорыв и становление звездой (1983-1988)

Фильм Risky Business стал настоящим прорывом для Круза, закрепив его статус молодого таланта. Затем последовали успешные проекты: Top Gun, The Color of Money, Cocktail и Rain Man. Последний получил четыре премии "Оскар", включая "Лучший фильм".

Эксперименты и разнообразие ролей (1989-1999)

В этот период Круз пробует себя в различных жанрах: от военных драм, как Born on the Fourth of July, до юридических триллеров вроде The Firm. Он также снимается в Interview with the Vampire, Jerry Maguire и завершает десятилетие у Стэнли Кубрика в загадочном Eyes Wide Shut.

Эра боевиков и франшиз (2000-2010)

С началом нового тысячелетия Круз становится лицом франшизы Mission: Impossible, начиная с Mission: Impossible II. Он также снимается в Vanilla Sky, Minority Report, The Last Samurai, Collateral, War of the Worlds, Lions for Lambs и комедии Tropic Thunder, где неожиданно появляется в образе неузнаваемого продюсера.

Возвращение к драмам и новые горизонты (2011-2025)

Круз продолжает удивлять зрителей, сочетая участие в боевиках с драматическими ролями. Среди значимых проектов — Jack Reacher, Oblivion, Edge of Tomorrow, American Made, The Mummy и, конечно, Top Gun: Maverick, который стал настоящим хитом. Он также вернулся к роли Итана Ханта в Mission: Impossible — Fallout и Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One.

Уточнения

Том Круз — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Трёхкратный обладатель премии «Золотой глобус» (1990, 1997, 2000), двукратный обладатель премии «Сатурн» (2002, 2022) и четырёхкратный номинант на премию «Оскар».



Премия Американской академии кинематографических искусств и наук (англ. Academy Awards, дословно — «премия Академии»), с 1940-х годов известная как «О́скар» (англ. Oscar), — американская кинопремия, созданная в 1929 году и традиционно вручаемая деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.