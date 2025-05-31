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Мачеха Ариадны Волочковой шокировала новостью: свадьба на самом деле не состоялась

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Шоу-бизнес

После пышной свадьбы дочери Анастасии Волочковой никому и в голову не могло прийти, что на самом деле бракосочетание так и не состоялось, однако мачеха Ариадны заявила, что это именно так.

Чубушник
Фото: commons.wikimedia.org by АлександрКарасев1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Чубушник

Елена Николаева раскрыла, что пока было только венчание и празднование, однако в паспортах влюблённых всё ещё нет штампов. Её слова приводит Woman.ru.

"У них ещё не было свадьбы, было только венчание. Я порой придираюсь к словам, но свадьба классическая с загсом и регистрацией ещё впереди. Весной прошло венчание и с мамой они отмечали заключение религиозного союза", — рассказала Николаева.

Она добавила, что не может раскрыть дату, когда Ариадна и Никита Григорян официально станут мужем и женой, поскольку падчерица не хочет рассказывать об этом общественности.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Benois de la Danse» (2002).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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