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Аврора Киба пригласила на свадьбу Марго Овсянникову — певица обратилась с важным предупреждением к Григорию Лепсу

0:52
Шоу-бизнес

Аврора Киба вовсю готовится к свадьбе с Григорием Лепсом, хотя уже долгое время дата торжества остаётся под вопросом из-за финансовых сложностей. Тем не менее юная невеста певца уже пригласила на праздник многих подруг, в том числе Марго Овсянникову.

Свадебный букет
Фото: flickr.com by Sherry Main, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Свадебный букет

Марго заявила, что Григорию Лепсу не помешало бы поторопить события, чтобы не потерять Аврору, ведь многие другие мужчины были бы счастливы завоевать её расположение.

"Нужно уже быстрее как-то Григорию это всё организовывать, потому что Аврора такая невеста завидная, теперь популярная после шоу ''Мастер игры''. Рейтинги пошли, Аврору заметили. Извините, сейчас, может быть, ещё там не Лепс, так ещё, может быть кто-то внимание обратит", — заявила Марго в беседе с Woman.ru.

Уточнения

Маргари́та Алекса́ндровна Овся́нникова (род. 21 марта 1996, Макеевка, Донецкая область, Украина), более известна под сценическим псевдонимом Margo — российская певица и блогер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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