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Семейный сюрприз для Рода Стюарта: дети преподнесли ему важную награду

1:01
Шоу-бизнес » Зарубежный

Легенда рока Род Стюарт стал главным героем American Music Awards-2025.

Род Стюарт
Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Janecki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Род Стюарт

Пятеро из восьми его детей — Кимберли, Шон, Руби, Рене и Лиам — вручили отцу награду "За жизненные достижения".

"Я потрясён! Не знал, что они здесь", — признался 80-летний музыкант, обнимая семью на сцене.

Стюарт, одетый в белый смокинг, вспомнил начало карьеры в 1960-х: "Я мечтал только петь, а не о славе. И вот спустя десятилетия получаю эту награду".

Он поблагодарил кумиров — Сэма Кука, Дэвида Раффина и Мадди Уотерса, а затем исполнил хит "Forever Young" с неожиданным фолк-вставкой. Это стало его первым выступлением на AMA с 2004 года.

Род Стюарт попал в "Книгу рекордов Гиннесса" как музыкант, давший самый посещаемый за всю историю концерт под открытым небом.

Уточнения

Сэр Родерик Дэвид «Род» Стюарт (англ. Roderick David "Rod" Stewart, род. 10 января 1945 года) — британский певец и автор песен, получивший известность сначала в The Jeff Beck Group, затем в The Faces.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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