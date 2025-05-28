Семейный сюрприз для Рода Стюарта: дети преподнесли ему важную награду

Легенда рока Род Стюарт стал главным героем American Music Awards-2025.
Пятеро из восьми его детей — Кимберли, Шон, Руби, Рене и Лиам — вручили отцу награду "За жизненные достижения".
"Я потрясён! Не знал, что они здесь", — признался 80-летний музыкант, обнимая семью на сцене.
Стюарт, одетый в белый смокинг, вспомнил начало карьеры в 1960-х: "Я мечтал только петь, а не о славе. И вот спустя десятилетия получаю эту награду".
Он поблагодарил кумиров — Сэма Кука, Дэвида Раффина и Мадди Уотерса, а затем исполнил хит "Forever Young" с неожиданным фолк-вставкой. Это стало его первым выступлением на AMA с 2004 года.
Род Стюарт попал в "Книгу рекордов Гиннесса" как музыкант, давший самый посещаемый за всю историю концерт под открытым небом.
Сэр Родерик Дэвид «Род» Стюарт (англ. Roderick David "Rod" Stewart, род. 10 января 1945 года) — британский певец и автор песен, получивший известность сначала в The Jeff Beck Group, затем в The Faces.
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